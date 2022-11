Sampdoria | con la Fiorentina chance da titolare per Trimboli?

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Contro lapotrebbe partirenellaSimone, tornato dall’infortunio e duttile tatticamente per Stankovic Contro lalapotrebbe affidarsi a Simone. Il centrocampista blucerchiato è reduce da un brutto doppio infortunio alla clavicola ampiamente superato, vuole tornare a calcare il manto erboso del Ferraris. Dejan Stankovic lo ha spesso impiegato come jolly i ruoli diversi e potrebbe avere in serbo per lui qualche sorpresa, magari già contro la. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

...in merito agli avvenimenti del secondo e terzo anello verde di San Siro durante Inter -, ... nel 2021 si sia "autoproclamato" nuovamente capo della curva, spodestando i vecchi capo...Vincenzo Italiano sta pensando ad un turnover nell'impegno di Conference League in vista dell'impegnolaLa Fiorentina scenderà in campo domani contro il Riga per giocarsi la testa del girone di Conference League. La squadra farà oggi la rifinitura al Franchi per poi partire alla volta ...La svolta della Sampdoria deve passare dai goal. In questo momento quello della rete è un viale oscuro. I numeri sono impietosi ...Il difensore argentino classe 2002 ha scalato le gerarchie con l’arrivo di Stankovic: “I miei modelli sono Samuel e Romero. A San Siro contro l’Inter ho ...