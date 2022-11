Salvata giovane donna con tumore ovarico di 70 kg. Pesava più della stessa paziente

Lo ha fatto sapere la stessa struttura sanitaria spiegando che grazie a questo intervento è statauna donna giovanissima. 'In letteratura non risulta nessun precedente di massa tumorale ...Unadonna colpita da un tumore ovarico con una massa di oltre 70 kg che le ostruiva completamente l'addome , è statagrazie ad un doppio intervento chirurgico di asportazione presso l'...Lo ha fatto sapere la stessa struttura sanitaria spiegando che grazie a questo intervento è stata salvata una donna giovanissima. «In letteratura non risulta nessun precedente di massa tumorale ...È stata salvata così una giovane donna. "In letteratura non risulta nessun precedente di massa tumorale asportata di simile peso - fa ...