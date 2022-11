Questo decreto puzza Gli artisti si accodano alla sinistra e sul rave fanno figuracce

'Sono stato sospeso a luglio dello scorso anno ma a breve rientrerò al lavoro visto il... I documenti delle stesse aziende farmaceutiche non confermavanopunto. Inoltre resta aperto il ...La prima parte delnumero 162 è dedicato anche alla norma che 'salva' l'ergastolo e i reati ... Per accedere ai benefici penitenziari al condannato pertipo di fattispecie non basterà la ...Sono racchiusi in nove articoli i primi provvedimenti varati con un decreto dal governo Meloni. Un testo pubblicato in Gazzetta ufficiale che rende immediatamente esecutiva la nuova norma sui ...Opposizione contro la stretta del governo sui rave, messa a punto dopo il caso del raduno di Modena, che introduce una nuova fattispecie di reato, inserendo nel codice penale l’articolo 434-bis. "Il G ...