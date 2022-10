Inter | caso Boiocchi | chi era il capo ultrà e tutti i suoi affari

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È stato ucciso poco prima dell’inizio di– Sampdoria Ha fatto scalpore la notizia della morte deldell’, Vittorio, ucciso sabato sera poco prima del match trae Sampdoria. Come di consueto, visto la raspo, stava rientrando a casa per vedere la partita quando due uomini a bordo di una moto l’hanno ucciso e colpito con 5 proiettili. Chi eraFondatore 69enne dei Boys San alle spalle aveva tanti problemi con la giustizia. Ben 26 anni di carcere e dieci condanne con diversi contatti con Ndrangheta e Mafia. Uscito dalla prigione nel 2018 aveva iniziato anche una serie di. In unacettazione disse: «Faccio 80 mila euro al mese tra parcheggi e altre cose, 10 mila euro a partita». ...

Le indagini approfondimento Omicidio a Milano, storico capo ultras dell'Inter ucciso in un agguato ... Gli inquirenti diretti dal questore Giuseppe Petronzi, in caso di fatti di violenza accertati, ... A San Siro i padroni di casa dell'Inter guidati da Simone Inzaghi ospitano la Sampdoria di Dejan Stankovic. La gara è valevole per la dodicesima giornata.