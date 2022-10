Cosenza | UFFICIALE | esonerato Dionigi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Davide, tecnico del, è stato sollevato dall’incarico. Il prossimo allenatore verrà presto ufficializzato Davide, ormai ex allenatore del, è stato ufficialmente. Ecco la nota del club. IL COMUNICATO – La SocietàCalcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. La Società informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Così, Davide Dionigi , subito dopo l'esonerodal. L'ormai ex tecnico rossoblu ha voluto quindi, subito, ringraziare i calciatori che ha allenato, postando una loro foto mentre si ...Con un comunicato stampapubblicato sul sito e sui social della società calabrese ilha sollevato dall'incarico Davide Dionigi dopo 12 panchine in serie B, tra campionato e coppa; per il tecnico emiliano è ...Più che la solidità del gruppo, è evidente che a questa squadra mancasse un'idea di gioco nonché, va purtroppo detto, un livello generale della rosa che è un gradino sotto a quasi tutte le squadre di ...