Thiago Motta | “Solidarietà a Marì Mi aspetto il miglior Monza” | VIDEO

(Di domenica 30 ottobre 2022), allenatore del Bologna, ha parlato alla vigilia della partita contro il, valida per la 12^ giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni su Pabloe non solo

... all'U - Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino affronterà il Bologna dinel Monday night della dodicesima giornata dal campionato di calcio di Serie A 2022 - 2023 ; calcio di ...ha diramato la lista dei convocati del Bologna per la partita di domani sera contro il Monzaha diramato la lista dei convocati del Bologna per la partita di domani sera ...La dodicesima giornata di Serie A si chiuderà con i due posticipi del lunedì: Verona-Roma e Monza-Bologna. Al Brianteo è scontro salvezza tra Palladino e Thiago Motta ...Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati del Bologna per la partita di domani sera contro il Monza Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati del Bologna per la partita di domani sera cont ...