Seul | la strage di Halloween | sale a 153 il bilancio dei morti | 355 i dispersi Una settimana di lutto nazionale

(Di domenica 30 ottobre 2022) «Una tragedia e un disastro che non dovevano accadere». Questo il commento a caldo del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, a distanza di poche ore dallaavvenuta durante un evento dinel distretto di Itaewon, a. La calca venutasi a creare nella piccola via per l’occasione ha portato alla morte di almeno 153 persone. Tra loro, 22 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina (almeno una vittima secondo l’ambasciata a) e Norvegia. Un inferno causato dall’ammassamento di circa 100.000 persone, per lo più adolescenti o ventenni, negli asfittici vicoli della zona. «L’alto numero di vittime è stato il risultato del fatto che molti sono stati calpestati», ha spiegato Choi Seong-beom, capo dei vigili del fuoco di Yongsan, che include Itaewon. Ha aggiunto che il conteggio potrebbe salire ...