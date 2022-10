Le ultime ore di vita di Franco Gatti | “Ci siamo riuniti tutti e quattro”

(Di domenica 30 ottobre 2022) E’ a Domenica In che Stefania Picasso, la moglie di, racconta leore didel cantante dei Ricchi e Poveri. L’ultimo mesel’ha vissuto in ospedale, aveva delle malattie che con il covid si sono aggravate. Stefania tiene a far sapere che lui non è morto per il dolore causato dalla tragica morte del figlio Alessio, che anzi quello strazio gli aveva cambiato la visione dellapur restando ovviamente un dramma. “Tu non sai cosa mi ha dato in questo periodo” si rivolge a Mara Venier e le confida: “In 42 anni tanti alti e bassi comee le sueparole sono state ‘ti amo e ti amerò sempre’ e dato che abbiamo toccato certi argomenti ti racconto che l’ultimo giorno avevo capito che era ...

Il Sole 24 ORE

Diminuiscono anche i ricoveri ( - 5) mentre non si registra alcun decesso nelle24. Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+190) , seguita da Reggio Calabria (...Commenta per primo Milinkovic in panchina contro la Salernitana. Non c'è ancora l'ufficialità, ma - come riporta il sito sololalazio.it - Sarri sembra essersi convinto nellea non correre rischi. Il Sergente è diffidato e in caso di ammonizione sarebbe costretto a saltare il derby. Al posto del serbo il tecnico della Lazio potrebbe rilanciare Luis Alberto dal 1'... Ucraina ultime notizie. Bloccate navi di cereali ucraine. Coldiretti: stop a 1,2 miliardi kg di ... Il terzino sinistro ha accusato un fastidio in allenamento. Nelle prossime ore si valuteranno le sue condizioni. A forte rischio la sua presenza nel match di domani ...Giorgia Meloni e Ignazio La Russa "Avevano ragione loro e avevo torto io". Dopo il silenzio seguito alla vicenda della casa di ...