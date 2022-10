Schiattarella ringrazia i tifosi | “Oggi encomiabili | abbiamo bisogno di loro”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Oltre novanta minuti di sofferenza e sacrificio per Pasqualeche ha dovuto fare gli straordinari anche contro il Pisa a causa dell’emergenza a centrocampo. Le parole del regista gialsso al termine del match pareggiato con i toscani al Ciro Vigorito (qui la nostra analisi della sfida): Analisi – “Penso che il momento giusto per passare in vantaggio sia stato nel primo tempo. Il tiro di Karic, l’occasione di Improta e alcuni cross tesi ci hanno fatto sfiorare il gol. Creso che al di là del primo tempo con l’Ascolisempre provato a giocare e a creare chance. E’ ovvio che quando vedi la classifica devi porti per forza delle domande”. Situazione – “L’occasione capitata a Karic? In area di rigore non si può stoppare una palla del genere, lo sa lui e glielo ha detto anche il ...