Gf Vip 7 | Cristina Quaranta rivela il vero motivo per cui ha partecipato al reality e svela chi vorrebbe come vincitore

Leggi su isaechia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip,è intervenuta a Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin in onda sabato e domenica. Nel corso dell’intervista,ha raccontato quanto sia stato per lei importante cambiare vita e dedicarsi ad altro: Mi ha aiutato tantissimo, ero fuori tutto il giorno. Gestivo un negozio di tende al mattino e la sera facevo la cameriera, che adoro. Mi piace tantissimo questo mestiere perché mi fa stare a contatto con le persone, sono molto semplice, interagisci fino a un certo punto, non entri nel personale. Avevo bisogno di questo. I miei amici li ho messi un po’ da parte, perché avevo bisogno di uno spazio che fosse solo mio. Lavorare in un ristorante di cucina romana, con tutti i romani mi sono sentita un po’ a casa. Mi è piaciuto ...