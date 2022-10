Sci alpino | il gigante femminile cancellato a Soelden sarà recuperato a Semmering

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildidella scorsa settimana che avrebbe dovuto inaugurare la stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di scia causa delle forti piogge, verrà(in Austria), come annunciato poco fa tramite nota ufficiale dalla FIS. In conseguenza di questa decisione, si allunga il programma delle gare austriache: inizialmente, infatti, ne erano previste due, ma adesso con l’introduzione nel calendario deldi(per l’appunto, come recupero di quello di) diventano tre. Per la precisione, la FIS ha inoltre presentato anche la calendarizzazione e il programma dettagliato dei giorni nei quali si svolgerà ildi ...

Olympics

Dopo la cancellazione del gigante femminile di Coppa del Mondo di Soelden , in programma la scorsa settimana, la Fis ha deciso che suddetta gara sarà recuperata a Semmering . Questo annuncio, dunque, ...Un legame confermato anche con la partnership per i Campionati Mondiali didi Cortina 2021 nell'ambito dei quali è stato attivato il servizio Skipass di Telepass nel comprensorio cortinese,... Calendario Coppa del mondo sci alpino 2022/2023 FIS: programma, tappe, specialità: discela libera, slalom gigante, super-g, slalom e parallelo Si sta per alzare il sipario su una nuova edizione di Skipass, il salone degli sport invernali che da trent’anni rappresenta in Italia l’appuntamento d’apertura della nuova stagione. Da sabato 29 otto ...Sci Alpino, il gigante femminile di Soelden sarà recuperato a Semmering. Ecco come cambia il programma di dicembre.