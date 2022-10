Eni | oltre dieci miliardi di profitti quest’anno Ma le attività italiane sono in perdita

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un aumento del 311% neinetti di Eni nei primi nove mesi dell’anno: è di, per la precisione 10.808 milioni, il netto utile adjusted (senza tenere conto dellle poste straordinarie) dell’azienda, che vede un balzo in avanti anche dei risultati del terzo trimestre, da 1.431 milioni a 3.730 milioni. “Nel terzo trimestre – ha commentato l’amministratore delegato Claudio Descalzi – nonostante la flessione del prezzo del petrolio e la rapida caduta dei margini di raffinazione, abbiamo continuato a generare risultati positivi grazie principalmente alla robusta performance dei nostri business internazionali”. Eni verserà 1,4di tasse sugli extra-. “In un contesto di elevata volatilità e incertezza nei mercati – ha proseguito Descalzi – abbiamo ...

Ricordo che "l'Ora" di Palermo, dopo il 1970, aveva dato notizia di questa intenzione dell'con ... e io ne ero intimamente convinto, che la società armatrice delle metaniere,al petroliere ...Partenza debole per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede l'1,06% a 22.351 punti. Tra i peggiori in avvio Banca Generali, Saipem e Tenaris tutte con cali diil 2%. Tiene(+0,6%) che stamattina ha comunicato i numeri del terzo trimestre che hanno evidenziato un utile netto adjusted di 3,73 miliardi, superiore alle attese di mercato. I mercati ...Eni produce di meno (- 12% di petrolio, – 2% gas) ma quasi triplica i profitti grazie alla corsa dei prezzi degli idrocarburi mantenuti su livelli in elevati dalla guerra in Ucraina. Nel terzo trimest ...'Una tassa imprevista in stile norvegese sulle società energetiche potrebbe raccogliere 33,3 miliardi di sterline in più entro il 2027, facendo un buco nelle finanze pubbliche e aiutando a mantenere b ...