Renzi apre a Meloni Guerra aperta con il Pd | «Criticare la premier sulle donne è masochismo»

... già ministro del governo Draghi ma anche del governo, che pure da tempo propone una "... Oggi parte il congresso Oggi, giorno in cui siil congresso, Letta ha dato appuntamento a tutti a Roma ...Leggi anche Meloni, ok alla fiducia al Senato: Berlusconi rivendica ruolo di 'padre' del centrodestra,a presidenzialismo e attacca il PD, dalla Lega 'avvertimenti' al premier Il Sud dei 5 ...Le angosce del segretario: «Il gioco di Conte e Renzi è distinguersi da noi. Ma se fino alle primarie pensiamo solo agli assetti interni, ci mangiano lo spazio politico». Tutti i dirigenti «in tv e su ...Uno parla, l'altro lo smentisce. La rottura potrebbe verificarsi sulla commissione Covid. A novembre ci saranno le assemblee di Italia viva e Azione per ...