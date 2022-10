Persone accoltellate in centro commerciale ad Assago | una vittima | aggressore è incensurato

(Di giovedì 27 ottobre 2022) E’ un, in cura da un anno per una forte crisi depressiva, l’46enne che ha accoltellato alcunein undi, nel Milanese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è entrato nel, ha preso un coltello dagli scaffali ed ha cominciato a colpire le primenelle vicinanze, prima di essere fermato dai carabinieri. Una delleha poi perso la vita durante il trasporto in ospedale, con molta probabilità un dipendente del supermercato. Tra lecolpite anche il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato da quello che presumibilmente è uno squilibrato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Cinque, due delle quali in gravi condizioni nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. Tre sono in gravi condizioni. Fermato l'aggressore, un 46enne che avrebbe disturbi ...E' morta una dellein un centro commerciale di Assago, nel Milanese. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un dipendente Carrefour. .E' un incensurato, in cura da un anno per una forte crisi depressiva, l'aggressore 46enne che ha accoltellato alcune persone in un centro commerciale di Assago, nel Milanese. Secondo una prima ...