Fiducia a Meloni Italia senza visione | ora la mia ricetta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il tetto al contante, che non frena l'evasione e "penalizza i poveri". Il salario minimo che non risolve il problema dei "bassi salari". Il Pnrr, di cui si e' speso finora la meta' dei fondi. E poi la ...

Nelle dichiarazioni programmatiche pronunciate dal Presidente del Consiglio Giorgia, intervenuta prima alla Camera e poi al Senato il 26 ottobre per la, hanno trovato spazio numerose ...Ieri, la secondaal Senato con 115 sì . La presidente del Consiglio ha difeso la polizia e attaccato le toghe. La Lega ha proposto di alzare il tetto a diecimila euro, pernon ci sono ...(Adnkronos) – “Mi sembra evidente quale sia il disegno di Renzi, non so se si possa più annoverare tra le forze di opposizione. Uno che interviene al Senato nel giorno della fiducia al Governo e attac ...All'Italia "senza visione", che non trova soluzioni "efficaci" a tanti problemi promette risposte Giorgia Meloni nell'Aula al Senato dove ieri ha incassato la fiducia facendo l'en plein con 115 sì: 49 ...