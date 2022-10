Pensioni anticipate ultime da Landini | no alle Quote | sindacati devono esser coinvolti

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono giorni caldi per quanto riguarda le, e nel dibattito su cosa fare per evitare il ritorno della legge Fornero il prossimo gennaio è intervenuto anche il Sindacato della CGIL, con il suo numero 1, il segretario generale Maurizio, che ha rivolto al Governo Meloni diverse critiche. Ecco le sue parole.2023,: ‘Vogliamo una riforma complessiva’ In una nota stampa pubblicata dall’ANSA Maurizioha spiegato la posizione deisulle: “Stiamo chiedendo una riforma complessiva che sia in grado di affrontare l’insieme dei temi: non ci accontentiamo di qualche quota per vedere cosa succede a gennaio 2023, vogliamo che si affronti e si realizzi una riforma ...