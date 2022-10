Impianto di stoccaggio rifiuti a Ricigliano | il sindaco | “Ci opporremo in Conferenza dei Servizi”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – È stata fissata per il 14 novembre, ladeiper la discussione ai fini dell’autorizzazione unica alla realizzazione di undi smaltimento e recuperospeciali di tipo non pericolosi che dovrà sorgere in località Pantano di. A darne comunicazione, è stato lo stesso Palazzo di Città, all’indomani dell’invio della data di comunicazione da parte della Regione Campania, delladei. Progetto che prevede la realizzazione di undispeciali non pericolosi ,su un area di 6mila metri quadri, da parte della società Genco srl con sede legale a ...

