Il Meazza lo accoglie con un boato e Lukaku risponde con un gol VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Serviva vincere ed è stato fatto. L’Inter strapazza 4-0 il Viktoria Plzen e rende inutile ai fini della qualificazione la successiva partita tra Barcellona e Bayern Monaco, approdando agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. Apre le marcature Mkhitaryan di testa al 35esimo Poi è Dzeko a completare l’opera a cavallo dell’intervallo. 7 dei 27 gol di Edin Dzeko in UCL sono arrivati v Viktoria Plzen (il 26%). Il bosniaco ha infatti segnato in tutte le 5 sfide contro il club ceco nel torneo (7 reti), almeno 4 più che contro qualsiasi altra. Preda. Sette minuti di partita, più recupero, anche per: non giocava da fine agosto, dalla terza giornata di campionato e il Giuseppelo ha accolto con undi bentornato. Lui, come ringraziamento, ha risposto con un gol dopo circa tre minuti dal suo ...

