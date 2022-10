In nome dell' ambiente l' Europa svaluta le case degli italiani

Leggi su panorama

(Di martedì 25 ottobre 2022) E’ in arrivo una direttiva’Ue sull’efficientamento energetico nell’edilizia che potrebbe azzerare il valoreimmobili in Italia. Oggi è stato fatto un primo passo in questa direzione con l’approvazione da parte del Consiglio'Ue di un accordo su una proposta di revisionea direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Gli obiettivi principali prevedono che tutti i nuovi edifici siano ad emissioni zero entro il 2030 e che quelli esistenti siano trasformati in edifici green entro il 2050. Gli Stati membri hanno anche ragionato sulle attestazioni energetiche aggiungendone due: la categoria 'A0' che potrà essere data a tutti quegli edifici che avranno emissioni zero e quella 'A+' che sarà assegnata agli immobili, che oltre ad essere green, apportano anche energia rinnovabile alla rete locale. ...