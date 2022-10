Calciomercato.com

La sorpresa potrebbe essere Ante, schierato sulla destra., in difesa scelte obbligate Dest © LaPresseNon ci sono dubbi sui difensori sui quali Pioli punterà. Florenzi e Calabria sono ...In attacco possibile rilancio per Ante, favorito per giocare a destra nel tridente alle spalle di Giroud ., la probabile formazione con la Dinamo Zagabria (4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; ... Milan, Rebic: 'Conosciamo i punti deboli della Dinamo Zagabria. Lo stadio di Spalato è più caldo' Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato a Milan TV della sfida di domani di Champions League: "La Dinamo Zagabria è un grande avversario, come ha fatto vedere nella prima partita. Abbiamo analizz ...Ante Rebic torna a giocare nella sua Croazia, ma domani sera sfiderà una squadra che per lui è la rivale assoluta fin da piccolo.