Il Napoli non vuole fermarsi | per la Champions pronto il turnover

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la notte dell’Olimpico, con una vittoria conquistata grazie a un bel gol di Osimhen e aver piegato la resistenza degli uomini di Mourinho, ilsi è risvegliato ancora da solo con tre punti di vantaggio sul Milan e a + 5 sul terzo posto, ora occupato da Atalanta e Lazio. Continua l’avvio di stagione stellare delche si coccola le 11 vittorie di seguito, dato che rende quella di Spalletti la migliore in Europa per rendimento. Se si considera solo il campionato, gli azzurri sono a 7 vittorie di fila, striscia iniziata il 3 settembre a Roma con il 2-1 contro la Lazio e alimentata ieri a Roma con l’1-0 sulla Roma. Una cavalcata che in campionato va di pari passo con quelle del Real Madrid e del Psg che restano come gli azzurri imbattuti ma non hanno una striscia di vittorie di fila ...