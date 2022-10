Caro bollette | il prezzo rallenta | ' Nei prossimi mesi pagheremo di meno '

...i costi e l'impatto sulle. A causa delle temperature elevate e superiori alle medie stagionali, tuttavia, molti sindaci hanno deciso di rimandare " ancora " la data prevista Ilenergia ...... si discute dei provvedimenti da prendere per cercare di risparmiare energia e contrastare ildi luce e gas per famiglie e imprese. A questo proposito, dopo i tagli conseguenti alla ...Imprenditori e consumatori disorientati. In molti casi gli aumenti e i cambi contratto da parte delle società dell'energia non sono legittimi.StampaUn intenso sabato di lavoro e di discussione: il coordinamento provinciale di Salerno, guidato da Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi, presenti il Presidente di Anci Campania, Carlo Marino ...