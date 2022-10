Borsa Milano +1 | 93% e calmieramento Btp dopo avvio governo Meloni

, oggi, piccolo passo in avanti per l'Istituto di credito , che porta a casa un timido +0,54%. 24 - 10 - 2022 19:11Prima seduta dopo la costituzione del governo Meloni ampiamente positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,93% a 21.982 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,85% a quota 23.877. Piazza Affari è stato il migliore tra i mercati azionari del ...Prima seduta dopo la costituzione del governo Meloni ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,93% a 21.982 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,8 ...Le scommesse su una Fed più accomodante del previsto sui tassi e il sensibile ribasso del prezzo del metano danno vigore ai listini. Più incerta Wall Street dove pensano i tecnologici. Euro a 0,98 dol ...