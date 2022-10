(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma 23 ottobre 2022 "Penso non ci sia differenza tra pubblico e privato, le organizzazione funzionano a prescindere dall'azionariato. La sfida per la Pubblica Amministrazione è quella di realizzare ...

Abbiamo opportunità di misurare quello che facciamo attraverso la soddisfazione dei cittadini" Lo ha dichiarato il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolouscendo da Palazzo Chigi ...Paolo. della PA' . Lo riferisce l'ufficio stampa di Giorgia Meloni . Zangrillo (Min. PA): “Opportunità misurare nostro lavoro attraverso soddisfazione cittadini” (Agenzia Vista) Roma 23 ottobre 2022 “Penso non ci sia differenza tra pubblico e privato, le organizzazione funzionano a prescindere dall’azionariato. La sfida per la Pubblica Amministrazione è quella ...La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha accettato l'incarico per formare il nuovo governo che le è stato conferito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' quanto ha detto i ...