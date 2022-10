Pattinaggio artistico | Sakamoto trionfa a Skate America 2022 | seconda Levito

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si spengono i riflettori allo Skating Club Of Boston di Norwood, impianto sportivo che ha ospitato questo fine settimana, prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 di. Nell’ultima gara pianificata, quella dedicata al libero femminile, are per dispersione è stata la grande favorita del lotto Kaori. La medaglia di bronzo olimpica ha incantato il pubblico presente mettendo sul piatto tutte le sue migliori caratteristiche al servizio di un programma impreziosito da due doppi axel e sette sali tripli, tutit (ad eccezione del toeloop combinato con il doppio axel corto di rotazione) eseguiti con un’ottima qualità. Imponendosi, stavolta in maniera più consistente, anche sulle components la ...