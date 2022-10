IMPACT | Rinnovo importante | prolunga il contratto PCO

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 ottobre 2022) PCO resta conWrestling. PCO ha confermato di aver firmato undi un anno con la compagnia in un’intervista a Pat Laprade di Lutte Quebec. Il suo nuovodurerà fino al 31 ottobre 2023. “Sono molto felice di firmare un nuovo accordo con. La compagnia ha fatto di tutto per tenermi con loro per un altro anno”, ha dichiarato Laprade. Dopo ROH Final Battle dello scorso dicembre, l’ex campione del mondo Ring of Honor ha fatto frequenti apparizioni acome parte degli Honor No More, una fazione composta da wrestler che facevano parte della ROH prima della sua chiusura. Di recente ha partecipato all’evento Bound for Glory di, prendendo parte al Call Your Shot Gauntlet match, vinto da Bully Ray. PCO, 54 anni, ha avuto una ripresa della ...