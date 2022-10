Colpo di scena | lascia per sempre UeD | “Non ho più nulla da dire”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022)UeD. Dallo studio di Maria De Filippi è arrivata una notizia inaspettata: l’uscita didi uno dei cavalieri di quello che fu il trono Over del dating show di Canale 5. Ha preso la sua decisione e, come confermato durante il momento a lui dedicato, non è intenzionato a tornare sui suoi passi. Si tratta di una delle new entry di questa edizione del programma del pomeriggio di Canale 5: Claudio ha abbandonato la trasmissione. Il cavaliere stava conoscendo Ida Platano, che come è ormai noto èpiù protagonista assoluta del parterre femminile. Leggi anche: Via dallo studio di UeD in lacrime: Ida Platano, cosa è successo dietro le quinteUeD: il cavaliere ha abbandonato il programma Proprio con la dama di Brescia, ad oggi ‘divisa’ tra le dichiarazioni di Alessandro Vicinanza e le ...