Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse | non ha molestato l’attore Anthony Rapp

(Di venerdì 21 ottobre 2022)da tutte le. Non è responsabile, non ha molenel 1986. Questo il verdetto della giuria del tribunale federale di Manhattan chiamata a pronunciarsi sulleavanzate dal, che accusòdi averlo violentato quando aveva appena 14 anni, negli anni ’80.è innocente: il verdetto della giuria Secondo la giurianon ha portato prove a sufficienza a dimostrazione dell’accusa di molestie sessuali da parte di. Dopo tre settimane di processo nella corte federale di Manhattan è ...

Una giuria ha decretato chenon è colpevole di molestia sessuale , in una delle cause che hanno fatto deragliare la carriera della star del cinema. Infatti il tribunale ha prosciolto l'attore dalle accuse di Anthony ..., le accuse e i nuovi processi I legali dell'attore hanno detto ai giurati che Rapp ha inventato l'incontro e hanno chiesto alla giuria di respingere le sue affermazioni. Si parlò infatti ...Kevin Spacey è stato assolto da tutte le accuse. Non è responsabile, non ha molestato Anthony Rapp nel 1986. Questo il verdetto della giuria del tribunale federale di Manhattan chiamata a pronunciarsi ...Kevin Spacey non è colpevole delle molestie a Anthony Rapp risalenti al 1986. Il tribunale federale di Manhattan ha letto il verdetto della giuria, che si è espressa in favore dell'innocenza dell'atto ...