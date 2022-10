MotoGP Malesia | Marquez | ' Spero in una reazione di Quartararo | sarà interessante'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Marcè pronto nuovamente a vestire i panni del jolly capace di sparigliare le carte in tavola. Dopo il podio di Phillip Island del resto è chiaro come lo spagnolo abbia il potenziale per ...

Marc Marquez è pronto nuovamente a vestire i panni del jolly capace di sparigliare le carte in tavola. Dopo il podio di Phillip Island del resto è chiaro come lo spagnolo abbia il potenziale per ...ROMA - carica la sfida con alla vigilia del Gran Premio della, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di. Il ducatista, nella tappa di Sepang, potrebbe chiudere matematicamentela partita e conquistare in anticipo il Mondiale piloti.Pecco Bagnaia al microfono di Sky: "Io ho fatto tutto nella norma in previsione di questo GP, anche se alla fine ci sta un po' di agitazione e di pressione: potrebbe essere il mio… Leggi ...Il pilota è arrivato a Sepang con il centesimo podio in classe regina ottenuto in Australia e con l'obiettivo di testare delle novità sulla sua moto. Ha parlato anche della lotta Bagnaia-Quartararo ...