Unghie Halloween | le nail art più belle a cui ispirarsi per la notte delle streghe

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Perpuoi davvero sbizzarrirti a creare decorazioni e makeup fantasiosi e.. spaventosi! Sentiti libera di osare anche per le tue, puoi realizzareart super originali e spiritose da tenere per tutto il mese o solo in occasione di un party. Vediamo quali sono i trend e le idee più belli da copiare. Le più sobrie Se non ti senti ancora di osare conart troppo appariscenti, riadatta un look più classico alla festa più spaventosa dell’anno. Visualizza questo post su Instagram Un french opaco conragnatele sottili in contrasto, si vedono e non si vedono ma ti assicurano una mano a tema non troppo evidente. Visualizza questo post su Instagram Schizzi di sangue: per realizzare questa ...