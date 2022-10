Sciopero aerei Germania | oggi cancellati 300 voli Eurowings

Venerdì 21 ottobre sarànel settore dei trasporti anche in Italia Cotral, venerdì 21 ottobredi 24 ore Faisa Cisal Roma,venerdì 21 ottobre: ecco quali linee sono a rischio ...Iscriviti subito Il 21 ottobredie treni: ecco quello che devi sapere Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni Tra The Watcher e Dahmer , il crime ...Sciopero voli Germania - Circa 300 voli Eurowings sono stati cancellati oggi, ultimo dei tre giorni di sciopero, secondo la filiale di Lufthansa. Lo sciopero ha interessato circa due terzi ...Scioperi 21 ottobre aerei, treni e mezzi pubblici. Ecco i dettagli. E un promemoria sui diritti dei viaggiatori per sopravvivere al venerdì nero ...