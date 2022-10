Max Bertolani contro Pamela Prati | Mi ha querelato | cattiverie per anni

: "Volevo davvero sposare Pamela Prati"/ Retroscena sulle nozze annunciate: "Quella copertina" L'avvocato di Eliana Michelazzo sul caso Mark Caltagirone: 'Vittima come Pamela Prati' A ..."Ho amato veramente Pamela Prati. La donna che conosco io non è quella nella casa del Grande Fratello Vip", ha dichiarato. Il caso di Mark Caltagirone continua a infiammare i programmi televisivi. A Pomeriggio 5 è tornato a parlare, ex di Pamela Prati , che ha definito la showgirl, concorrente ...Max Bertolani è tornato a parlare di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. Ma cosa è successo I dettagli all'interno ...Max Bertolani ha raccontato a Pomeriggio 5 alcuni trascorsi con Pamela Prati quando erano fidanzati. In più lo sportivo ha rivelato che ad un suo amico è stato sottratto il profilo per creare quello d ...