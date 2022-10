La Procura di Roma finalmente indaga sui “gretini” per i blocchi del traffico in “difesa” del clima

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nuovo blocco degli attivisti di ‘Ultima generazione’, i seguaci di Greta Thunberg, per intenderci, che stamattina sul Gra di, all’altezza dell’Ardeatina in carreggiata esterna, si sono stesi per bloccare le macchine con i loro striscioni. Sul posto è intervenuta la polizia, con la stradale e le volanti della Questura, e a quanto si apprende il blocco è stato subito sciolto. Una dozzina di attivisti è stata allontanata e la viabilità è tornata regolare. Lavuole fare chiarezza suistradali per protestare sulIntanto, diversi fascicoli sono aperti insuistradali organizzati negli ultimi mesi su diverse arterie della Capitale e in particolare sul Gra dagli attivisti per il. I reati ipotizzati vanno ...