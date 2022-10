Amici | lei è la figlia di una protagonista amatissima | la riconoscete?

... ribadisce la cooperazione transatlantica con i nostriamericani, il ruolo nella Nato e i ... perché non sarà un compito facile guidare il Paese con Salvini e Berlusconi, maha scelto questa ...... trovo la Carrà con il direttore della Rai dell'epoca che mi dice 'Mi scusi Boldivuole fare il ... neanche con De Sica, si dice sempre che le coppie prime o poi litigano invece noi siamofin ...Albissola – Novant'anni con lo spirito di un ragazzino, omaggiato dagli abbracci di centinaia di amici arrivati per il suo compleanno. È stata una festa vivace quella per Giovanni Poggi, decano dei ce ...Claudia e Asia a confronto ad Amici: "Mi ha dato fastidio per una questione di dedizione in quello che fai". Tensione nella scuola di Amici. Nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi, è ...