ilGiornale.it

Chiara Ferragni nella bufera per il video su Leo 'Solo unLeo.un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare' : a pronunciare questa frase non è Chiara Ferragni - che intanto ..."Solo unLeo.un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare ", si ascolta nell'audio del video poi rimosso dalla Ferragni e ripubblicato senza voce. Il popolo della rete si è ... "Un minuto, fai un sorriso e hai finito": bufera per il video della Ferragni Sta facendo discutere una storia condivisa da Chiara Ferragni (poi ripubblicata senza audio) nella quale la piccola Vittoria viene ripresa con il cellulare ...Fa discutere una storia Instagram (a cui è stato poi tolto l'audio) in cui il figlio di Fedez e Chiara Ferragni viene invitato dalla tata a 'posare' per i contenuti social dei genitori ...