Movimento 5 Stelle | Grillo e le “brigate di cittadinanza” Il refrain di un pugile suonato diretto verso la pensione

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ormai Beppesembra undi quelli a cui manca qualche incisivo e si sforzano di ridere mentre saltellano intontiti sul ring per schivare i colpi degli avversari. Il comico genovese non si è reso ancora pienamente conto di quello che gli è accaduto in questi ultimi anni, dopo il clamoroso successo alle politiche del 2018, in cui aveva superato il 32% ad entrambe le Camere. Questa volta ha ottenuto solo intorno al 15% in entrambi i rami del Parlamento, ma canta vittoria pur avendo più che dimezzato i voti. Segui su affaritaliani.it