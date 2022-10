La rottura del fronte indipendentista in Catalogna apre una fase inedita

Da una parte pesa l'insufficiente, ed errata, programmazione universitariapassato, per cui è ... arrivati al punto dicon l'emergenza Covid. Fatto che, fra l'altro, dissuade i giovani dall'......chiesto se il Terzo Polo sia disposto a sostituire Forza Italia in maggioranza in caso di... Al segretarioPd Enrico Letta ho detto "facciamo un'opposizione sulle cose concrete. Non ho avuto ...ROVIGO - Nuove assunzioni di medici, ma con la necessità di chiedere ancora il supporto degli specializzandi e, soprattutto, di ricorrere ai “medici a gettone” per far fronte ...Tragedia sfiorata per la rottura di una griglia metallica in via Ercole Barbarasa (nella foto), a Terni , vicino al Tribunale di corso del Popolo.