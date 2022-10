La denuncia di Zaynab Dosso | “Mi hanno chiamato ‘Putt**** straniera”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La velocista, bronzo agli ultimi Europei nella 4×100,di essere stata vittima di un’aggressione verbale a sfondo razzista. Con una storia instagram l’azzurra ha raccontato la vicenda: una donna l’ha chiamata ‘Put****’ perché lei e i suoi amici avevano rifiutato di farle l’elemosina. “Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura a uscire fuori, ma non perché qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente”. Proprio l’indifferenza di chi le stava intorno, tra “chi stava in silenzio”, mentre altri “addirittura ridevano”. La vicenda è stata anche riportata sulle colonne de La Stampa e fa seguito al caso Egonu. Eaggiunge: “Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo. Se i beceri oggi si sentono ...