Governo | Cesa | ' non siamo dilettanti | faremo presto'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Nondeiallo sbaraglio come vuole descriverci la sinistra. Il centrosinistra accetti di aver perso le elezioni e faccia una opposizione costruttiva. Il centrodestra darà in tempi rapidi unautorevole al Paese. È il momento della responsabilità. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Gli italiani avranno risposte immediate sulla crisi energetica, sul lavoro e sulla pressione fiscale che sta mettendo a dura prova i bilanci delle aziende e delle famiglie”. Lo afferma Lorenzo, segretario nazionale dell'Udc.

Adnkronos

Quella del cosiddetto Decreto Molise, l'impegno cioè che il nuovodovrebbe assumere nei ...giorni dall'avvio della legislatura i senatori Lotito e Della Porta e i deputati Lancellotta e. ...che però fu salvato dall'addio al partito (che allora si chiamava Popolo della libertà) ... Tanto che nel Palazzo già gira il nome di Lorenzo, dell'Udc, eletto deputato con la lista Noi ... Governo, Cesa: "Esterni di qualità a Salute e Lavoro" Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Non siamo dei dilettanti allo sbaraglio come vuole descriverci la sinistra. Il centrosinistra accetti di aver perso le elezioni e faccia una opposizione costruttiva. Il ce ...Fratelli d'Italia ha un "piano" per i centristi e per accogliere gli “azzurri transfughi”: affrontare per tempo una eventuale decisione del Cav di sfilarsi ...