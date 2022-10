Antonino Spinalbese racconta non sono innamorato Ginevra Lamborghini

Cristina Quaranta choc sull'ex compagno: "Trattata come una putt*na"/ "Buttata via come spazzatura" Come riporta Biccy , la gieffina rivolgendosi adsull'ipotesi che Nikita ...Nikita continua ad essere presa di mira dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip (fortunatamente non da tutti). In particolare, Cristina Quaranta ,ed Elenoire Ferruzzi , non la smettono (da giorni) di criticarla ed attaccarla ingiustamente. Nikita piange al GF Vip e incontra lo psicologo in confessionale "Prendila con più ...Un’altra diretta del noto reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda questa sera, lunedì 17 ottobre 2022. Ecco tutto quel che ...Dopo l’eliminazione di Gegia, le polemiche nella casa del Grande Fratello Vip non si placano. Tra litigi, discussioni sempre più accese, strategie, pianti. E amori che nascono. Questa sera su Canale 5 ...