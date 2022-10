Terni | rivolta in carcere | 50 detenuti danno fuoco agli uffici Dieci agenti feriti

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto è nato per il rifiuto da parte di un agente a un detenuto che chiedeva della vernice per ridipingere la cella. Il detenuto ha aggredito il poliziotto e istigato gli altrialla ...

Tutto è nato per il rifiuto da parte di un agente a un detenuto che chiedeva della vernice per ridipingere la cella. Il detenuto ha aggredito il poliziotto e istigato gli altri detenuti alla ...16 Ottobre 2022 Apertura , CronacaTERNI - Rivolta nel carcere di Sabbione, dove un gruppo di detenuti è tornato a protestare contro il personale della polizia penitenziaria.Tutto è nato per il rifiuto da parte di un agente a un detenuto che chiedeva della vernice per ridipingere la cella. Il detenuto ha aggredito il poliziotto e istigato gli altri detenuti alla rivolta ...