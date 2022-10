Post fascisti | dinosauri | franchi tiratori | mercenari e sabotatori | bell’inizio di legislatura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) di Giuliano Checchi Cosa ci porta l’inizio della? 1) Il centrodestra vincitore alle elezioni, già diviso e in lite furibonda. E questa non è una sorpresa. Certo, quando una coalizione che si avvia ad avere la maggioranza non riesce ad accordarsi prima, manco in privato, su ministri e presidenti di camere, è dura assai che trovi il collante. Il potere? Ah, certo, ma quando tutti ne vogliono la parte più grossa, e nessuno si tira indietro. Silvio è imbufalito oltremodo, e lui non passa sopra affronti come quello subìto ieri. Ai conti sul libro della partita doppia è più che abituato il dare, ha almeno da tornare in pareggio con l’avere. 2) Giorgia Meloni già si ritrova a dover ricorrere ai “responsabili”, prima ancora di aver avuto il mandato. Mica male. Ostentano sicurezza, e dicono che c’è già una maggioranza più larga di quella uscita dalle urne. Si ...