Paolo Bonolis e il dramma della figlia | ' Non ho armi se non l' amore Sonia via di casa? Ecco che ne penso'

(Di sabato 15 ottobre 2022) A metà tra la pièce teatrale e il romanzo, il nuovo libro diè un dialogo a due tra moglie e marito, che una notte si ritrovano a passeggiare per le vie di Roma. Un'opera autobiografica, ...

A metà tra la pièce teatrale e il romanzo, il nuovo libro diè un dialogo a due tra moglie e marito, che una notte si ritrovano a passeggiare per le vie di Roma. Un'opera autobiografica, verrebbe da pensare, invece i dialoghi tra i due coniugi in '...... divertente, irriverente, sempre al passo coi tempi e con la battuta pronta,. Il famoso conduttore tv nonostante la sua grande esposizione mediatica, ha sempre tenuto abbastanza ...Paolo Bonolis ha raccontato in un'intervista della malattia della figlia Silvia, oggi 19enne, primogenita sua e di Sonia Bruganelli. Ecco le sue parole.Istrionico, preparato e brillante. Paolo Bonolis è questo e molto altro e il pubblico lo ama. Conduttore e scrittore ma anche marito e padre l'ex volto di Bim Bum Bam ne ha fatta ...