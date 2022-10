LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | tra poco Ganna-Milan per l’oro nell’inseguimento! Matteo Bianchi chiude quinto nel chilometro

Leggi su oasport

FINALE: ORARIO PRECISO, PROGRAMMA, TV, STREAMING 20.42 Ha più benzina Mathilde Gros che supera Emma Hinze e andrà a giocarsicon l'altra tedesca Sophie Lea Friedrich. 20.39 Nello sprint femminile ultimo atto della semifinale tra Hinze (Germania) e Gros (Francia). 20.36 Il programma proseguirà con semifinali dello sprint femminile e finali dell'inseguimento maschile. 20.33 Questo il podio della corsa a punti maschile: It came down to the very last sprint, but @VdBFabio managed to pull it off in the end: a bronze medal in the Points Race!#sqy#BelgianCycling Photo News pic.twitter.com/i8VyPzSPbW — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) October 14,20.30 Ora le premiazioni poi si proseguirà con ...