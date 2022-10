Doppia fumata nera alla Camera Impallinato il leghista Molinari

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La tentazione è scoccata l’altra sera, dopo l’incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Appare ormai evidente che il disegno della leader di Fratelli d’Italia sia limitare il più possibile il suo malsopportato alleato Matteo Salvini e da qui la tentazione è di spostare l’asse, rompere il rapporto privilegiato tra Lega e Forza Italia e mostrare i muscoli già per l’elezione della. Veti e colpi bassi nel Centrodestra fanno saltare l’intesa. Questa mattina la quarta votazione per l’elezione del presidente Lo schema è molto semplice: Meloni offre a Berlusconi garanzie sui ministeri che gli interessano davvero (Giustizia e Sviluppo, per le televisioni), magari rinunciando a Sisto e Casellati che sono ritenuti troppo compromessi ma con un nome che comunque garantirebbe i desiderata dell’ex Cavaliere. In cambio Meloni ...