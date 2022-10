Agenzia askanews

Berlusconi è a Montecitorio. Secondo quanto si apprende, dovrebbe incontrare Giorgia Meloni per un ulteriore confronto sulla presidenza delle. 13 ottobre 2022... la leader di FdI ha aperto una trattativa serrata e praticamente a oltranza conBerlusconi ... Così il braccio di ferro è ripreso, ed è stato rimesso in discussione anche il ticket per le. ... Camere, Silvio Berlusconi a Montecitorio. Verso incontro con Meloni Roma, 13 ott. (askanews) - Silvio Berlusconi è a Montecitorio. Secondo quanto si apprende, dovrebbe incontrare Giorgia Meloni per un ...Quello del Senato potrebbe arrivare già oggi, e si parla di Ignazio La Russa; alla Camera la situazione sembra meno decisa ...