(Di mercoledì 12 ottobre 2022) No, non è un pantano, è molto peggio. Il Pd è nelle sabbie mobili post elettorali, e i numeri parlano chiaro. L'altroieri, ilSwg per il Tg di La7 certificava un calo di 0,6 punti, dal 18,1 al 17,5 rispetto alla settimana precedente. A fronte di mezzo punto, dal 16,5 al 17, guadagnato dal Movimento 5 Stelle . Dunque, secondo questa ...

Altra fotografia arriva dalDemos&Pi per Repubblica: il Pd cala dal 19,1 al 17,8; il Movimento 5 Stelle, invece, va dal 15,4 al 16,8. Aritmetica diversa ma trend omogeneo: ad un' emorragia ......Conte che è riuscito in meno di un mese a resuscitare un Movimento 5 Stelle dato per. Il ... Sondaggi Ipsos: nota metodologica Data o periodo in cui è stato realizzato il: 26 ... Sondaggio, il Pd è spacciato: ecco dove volano M5s e Giuseppe Conte Sono sempre più nette le posizioni del leader di Italia Viva, che prospetta in futuro un partito populista a sinistra, composto da Conte, D’Alema e altri, l’area liberal-democratica ed il proprio part ...Secondo i sondaggi Ipsos, il 50% degli italiani vede in Conte il principale leader dell'opposizione al prossimo governo di centrodestra.