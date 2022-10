Nainggolan arrestato in Belgio | fermato mentre era alla guida

Radjaè stato fermato edalla polizia. I fatti sono avvenuti in Belgio, ad Anversa, dove il giocatore si è trasferito lo scorso anno. Una pattuglia della polizia ha fermato il ...in Belgio Successivamentenon era riuscito a riprendere la patente, ma questo non gli ha impedito di continuare a guidare la sua auto. Nelle settimane scorse erano ...Nainggolan, l’ex Roma arrestato in Belgio: il motivo. Ennesima disavventura per il centrocampista attuale punto di forza dell’Anversa E’ stato uno dei protagonisti del nostro campionato per ben sedici ...Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia e quel che è successo ha dell'incredibile. L'ex calciatore della Roma, riporta Het Nieuwsblad, è stato fermato ...