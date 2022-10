“Meta è un’organizzazione terroristica” | la Russia stringe le maglie della censura

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’agenzia di monitoraggio finanziario russa, Rosfinmonitoring, ha aggiunto il colosso tecnologico statunitensePlatforms Inc, la società madre di Instagram e Facebook, alla sua lista di “organizzazioni terroriste ed estremiste”. Una mossa che mette la compagnia nella stessa lista dei gruppi nazionalisti di destra, “organizzazioni terroristiche” straniere, compresi i talebani, e gruppi di opposizione russi. Anche Vesna, il movimento russo contro la guerra, è stato inserito nell’elenco delle organizzazioni coinvolte nel terrorismo e nell’estremismo, secondo Interfax. Da marzo Facebook e Instagram sono inaccessibili in tutto il Paese, ma molti cittadini russi sono ricorsi all’utilizzo delle VPN per continuare a utilizzare i social network: la messa al bando era arrivata al termine di un’analisi dati delle autorità del Cremlino che avevano accusato la piattaforma di ...