Draghi al G7 | L' obiettivo è una pace che sia giusta e voluta da Kiev

(Di martedì 11 ottobre 2022) AGI - "Condanniamo con forza i bombardamenti sui civili e sulle infrastrutture civili da parte della Russia. Questi bombardamenti devono spingerci a sostenere l'Ucraina con la stessa determinazione che abbiamo avuto finora", è uno dei passaggi dell'intervento del Presidente del Consiglionel corso della riunione in videoconferenza dei Leader del G7, durante la quale è intervenuto anche il Presidente ucraino Zelensky. Il Presidente del Consiglio ha infine ribadito: "Il nostrodeve essere la, ma unache siae voluta dall'Ucraina". Prezzi dell'energia ancora troppo alti "Siamo riusciti a diversificare le nostre fonti di energia e a diventare sempre più indipendenti dal gas russo. Tuttavia i prezzi dell'energia sono ancora troppo alti, è un problema che dobbiamo ...

Così, in un tweet, il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha ringraziatoper il ... Stando al Kyiv Independent, i russi avevano comeun impianto infrastrutturale. Secondo ...L'è la pace. E le condizioni le dovrà dettare l' Ucraina . Il presidente del Consiglio uscente Mario, a margine del G7 odierno, ha ribadito la posizione dell'Italia rispetto al ...Mario Draghi ha parlato esplicitamente della guerra in Ucraina e ha chiesto che qualunque eventuale accordo sia preso con il benestare del governo di Kiev. «Il nostro obiettivo deve essere la pace ma ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-3bb08fd0-ef5-bb55-de4b-19902963488 ...